В России создали способную хранить продукты в 2-8 раз дольше плёнку

Специальная плёнка — антибактериальная. Материал для неё состоит из двух компонентов, которые безопасны для здоровья человека. Плёнка не имеет цвета и вкуса, пишет издание «Хайтек».

Преимущество разработки над обычными пакетами очевидно. Последние вредны для окружающей среды: на их разложение уходят десятки лет. В обычных пакетах продукты хранятся меньше.

«Нам удалось получить нетоксичные производные хитозана, обладающие необычайными антибактериальными свойствами, почти аналогичными свойствам коммерческих антибиотиков», — рассказал один из авторов разработки.

Учёные уже протестировали плёнку. Они положили в неё несколько бананов на десять дней. Другие бананы хранились без покрытия. В итоге первые плоды потеряли в три раза меньше веса и в восемь раз меньше витамина С.