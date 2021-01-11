Наука и технологии
Сегодня 15:48
В России создали способную выдержать -70°С куртку с электроникой
Держит тепло до 6 часов
Студенты Университета ИТМО и компания Red Fox создали куртку с электроникой, которая может согреть в морозы до -70°С.
Как пишет «Хайтек», специалисты нанесли на текстиль специальную пасту из функциональных полимеров — мелкодисперсного графита и углеродных нанотрубок. Благодаря электронному подогреву такая куртка может сохранять тепло до шести часов даже при указанной выше температуре.
Создатели говорят, что с новой курткой не придётся надевать по 10 свитеров. Верхняя одежда может работать от стандартного пауэрбанка. Несмотря на наличие электроники, куртку можно спокойно стирать.
В будущем специалисты хотят выпустить целую линейку продукции с подогревом. В неё войдут куртки, брюки, перчатки, а также спальники и коврики.