В России создали способную выдержать -70°С куртку с электроникой

Как пишет «Хайтек», специалисты нанесли на текстиль специальную пасту из функциональных полимеров — мелкодисперсного графита и углеродных нанотрубок. Благодаря электронному подогреву такая куртка может сохранять тепло до шести часов даже при указанной выше температуре.

Создатели говорят, что с новой курткой не придётся надевать по 10 свитеров. Верхняя одежда может работать от стандартного пауэрбанка. Несмотря на наличие электроники, куртку можно спокойно стирать.

В будущем специалисты хотят выпустить целую линейку продукции с подогревом. В неё войдут куртки, брюки, перчатки, а также спальники и коврики.