В России создали стёкла для защиты от радиации

Стёкла сделаны на основе разных материалов, в том числе фторида бария и с добавлением бората-висмута. Учёные пояснили, что разработка может пригодиться во многих областях. Например, гамма-излучение используется в медицине для лечения раковых опухолей и в сельском хозяйстве для продления срока хранения продуктов. Сейчас для защиты от гамма-излучения применяются стёкла из свинца. Но это токсичный металл. А увеличение добавок в составе заставляет стёкла терять прозрачность. Поэтому надо было создать изделие с минимальным объёмом свинца и большим сроком годности.

Новую разработку без большого количества свинца в составе уже проверили в Институте реакторных материалов госкорпорации «Росатом».