В России создали сухой паёк, который поможет выжить без воды посреди моря

Кратко о разработке пишет ТАСС. Сообщается, что с новым сухим пайком легче проходит процесс реабилитации от «сухого», безводного голодания. Существующие пайки представляют собой в основном гороховую или овсяную кашу, высушенную и смешанную с жировым компонентом. Учёные решили повысить усвояемость питательных веществ без необходимости где-то брать питьевую воду. Это важно во время бедствий в море, где питьевая вода — очень дефицитный ресурс.

Дело в том, что учёные применили к продуктам пайка механически активированный гидролиз, по сути, разрушили белки и углеводы, как это делает организм человека. В результате паёк позволяет снизить риск образования тромбов.