В России создали суперкомпьютер для изучения экстремальных состояний вещества

Ещё одна особенность «Фишера» в том, что он создан на базе российской сети «Ангара», позволяющей объединять любое количество компьютеров в единый вычислительный кластер. Пиковая производительность суперкомпьютера достигает 13,5 терафлопс. Состоит «Фишер» из 24 вычислительных узлов с 16-ядерными процессорами. Работать он может за счёт погружной системы охлаждения в вычислительном кластере.

«Разработка предназначена для решения задач молекулярной динамики: создания цифровых моделей веществ и прогнозирования поведения материалов в экстремальных состояниях», — поясняет пресс-служба Ростеха.

Примечание: на фото изображён другой суперкомпьютер, так как изображений «Фишера» найти не удалось