Ferra

В России создали суперкомпьютер для изучения экстремальных состояний вещества

Он работает на базе сети «Ангара»
Холдинг «Росэлектроника» корпорации Ростех передал Объединённому институту высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) новый суперкомпьютер «Фишер». Он способен вычислять задачи, связанные с изучением экстремальных состояний материалов, то есть при сверхвысоких температурах и давлениях.

Ещё одна особенность «Фишера» в том, что он создан на базе российской сети «Ангара», позволяющей объединять любое количество компьютеров в единый вычислительный кластер. Пиковая производительность суперкомпьютера достигает 13,5 терафлопс. Состоит «Фишер» из 24 вычислительных узлов с 16-ядерными процессорами. Работать он может за счёт погружной системы охлаждения в вычислительном кластере.

«Разработка предназначена для решения задач молекулярной динамики: создания цифровых моделей веществ и прогнозирования поведения материалов в экстремальных состояниях», — поясняет пресс-служба Ростеха.

Примечание: на фото изображён другой суперкомпьютер, так как изображений «Фишера» найти не удалось

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