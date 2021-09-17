В России выпустят сверхдальнобойную винтовку

Наука и технологии
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В России выпустят сверхдальнобойную винтовкуПоражает цели на расстоянии в 2,5 километра
Российская компания «Промтехнология» выпустит сверхдальнобойную винтовку, которая использует универсальный крупнокалиберный патрон стран НАТО .50 BMG. Её испытания начнутся в 2022 году.
Сообщается, что винтовка сможет поражать цели на расстоянии 2,5-3 километров. У винтовок, которые сейчас стоят на вооружении российской армии и силовых структур, дальность меньше. У снайперской винтовки Драгунова, например, она составляет 1,2 километра.
Новая винтовка будет предназначена в первую очередь для продажи зарубежным партнёрам. Однако ею уже интересуются российские силовые структуры.
Это не единственная дальнобойная винтовка, которая сейчас разрабатывается в России. Подобный проект есть у Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Он называется «Уголёк». Государственные испытания винтовки тоже должны начаться в следующем году.