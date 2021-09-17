В России выпустят сверхдальнобойную винтовку

Сообщается, что винтовка сможет поражать цели на расстоянии 2,5-3 километров. У винтовок, которые сейчас стоят на вооружении российской армии и силовых структур, дальность меньше. У снайперской винтовки Драгунова, например, она составляет 1,2 километра.

Новая винтовка будет предназначена в первую очередь для продажи зарубежным партнёрам. Однако ею уже интересуются российские силовые структуры.

Это не единственная дальнобойная винтовка, которая сейчас разрабатывается в России. Подобный проект есть у Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Он называется «Уголёк». Государственные испытания винтовки тоже должны начаться в следующем году.