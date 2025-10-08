Наука и технологии
Опубликовано 08 октября 2025, 20:20
1 мин.

В России создали сверхпрочный композит из полиэтилена для медицины и техники

Высокая прочность и пластичность
Российские исследователи из НИТУ МИСИС и партнерских организаций разработали новый композит из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) с «самоупрочнённой» структурой. Материал сочетает высокую прочность и пластичность. Это делает его перспективным для суставных имплантатов, летательных аппаратов, средств защиты и спортивного инвентаря.
© МИСИС

СВМПЭ отличается легкостью, долговечностью и биосовместимостью, а прочность материала сравнима с металлом. Проблемой композитов ранее была слабая граница между волокнами и связующей матрицей. В новом материале и волокна, и матрица сделаны из СВМПЭ. Сцепление из-за этого лучше.

Учёные провели серию механических тестов — на изгиб, растяжение и ударную прочность, а также изучили микроструктуру с помощью электронной микроскопии. Прочность на растяжение достигает до 50 % от исходной прочности волокон — рекордный показатель для одно­компонентных композитов.

Ключевой особенностью является «самоупрочнённая» структура: при прессовании поверхность волокон частично плавится и соединяется с соседними, создавая надёжные связи без добавления других полимеров.