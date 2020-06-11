Наука и технологии
Сегодня 14:34
В России создали сверхточный способ распознавания прикрытых одеждой лиц
И не только одеждой, но и другими предметами
Резидент «Сколково» компания «Сателлит Инновация» создала сверхточный способ распознавания прикрытых одеждой и другими предметами лиц. Биометрию хотят использовать в мирных целях, а не для слежки.
Как сказано в пресс-релизе компании, новое программное обеспечение (ПО) называется Macroscop. Оно объединило в себе самые востребованные инструменты видеоаналитики на базе распознавания лиц: подсчёт уникальных посетителей, учёт рабочего времени сотрудников и т.д.
Сообщается, что точность распознавания лиц Macroscop достигает 99,9%. Применение нейросетей позволяет ПО точно идентифицировать людей с лицами, прикрытыми шарфами, шапками, касками, наушниками, очками и чёлкой. Технология может распознавать до 100 лиц в кадре, база данных у неё не ограничена по количеству. Также ПО позволяет задавать реакции на появление в кадре конкретных людей, например, отправление уведомлений в систему безопасности.