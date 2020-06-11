В России создали сверхточный способ распознавания прикрытых одеждой лиц

Как сказано в пресс-релизе компании, новое программное обеспечение (ПО) называется Macroscop. Оно объединило в себе самые востребованные инструменты видеоаналитики на базе распознавания лиц: подсчёт уникальных посетителей, учёт рабочего времени сотрудников и т.д.

Сообщается, что точность распознавания лиц Macroscop достигает 99,9%. Применение нейросетей позволяет ПО точно идентифицировать людей с лицами, прикрытыми шарфами, шапками, касками, наушниками, очками и чёлкой. Технология может распознавать до 100 лиц в кадре, база данных у неё не ограничена по количеству. Также ПО позволяет задавать реакции на появление в кадре конкретных людей, например, отправление уведомлений в систему безопасности.