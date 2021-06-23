В России создали светофор с распознаванием лиц

Наука и технологии
Сегодня в 17:00
В России создали светофор с распознаванием лицЕщё он может показывать погоду
Национальный центр информатизации «Ростеха» создал светофор с интеллектуальными функциями. Он сможет показывать различную информацию, а ещё распознавать лица.
Разработку называют светофором нового поколения. У него есть яркие светодиодные секции, которые отображают информацию, например о погоде, температуре воздуха, дорожной обстановке, экстренные предупреждения МЧС. Кроме того, в светофор встроена видеокамера с системой распознавания лиц. Зачем это нужно, не поясняется. Возможно, таким образом будут фиксировать нарушителей правил дорожного движения.
Недавно стало известно, что в России разрабатывается приложение «Гусеница», которое позволит пешеходам управлять светофорами, например, увеличивать время работы зелёного сигнала. Это должно обезопасить передвижение школьников по дорогам. В городах России «Гусеницу» обещали внедрить в 2021 году.