В России создали светофор с распознаванием лиц

Разработку называют светофором нового поколения. У него есть яркие светодиодные секции, которые отображают информацию, например о погоде, температуре воздуха, дорожной обстановке, экстренные предупреждения МЧС. Кроме того, в светофор встроена видеокамера с системой распознавания лиц. Зачем это нужно, не поясняется. Возможно, таким образом будут фиксировать нарушителей правил дорожного движения.