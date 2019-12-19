В России создали свой электропикап, как у Илона Маска

Авторы шедевра вычислили почти сразу. Пользователи сети предположили, что российская версия Cybertruck — работа команды YouTube-проекта «Пушка гараж». Автор канала подтвердил эту информацию изданию TJ. Оказалось, что основой для российского футуристического «электропикапа» стал автомобиль ВАЗ 2109.

Напомним, настоящий Cybertruck компания Tesla представила в ноябре. На презентации заявлялось, что электропикап обладает защищённым кузовом, способным выдержать обстрел из пистолета.