Наука и технологии
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В России создали свой электропикап, как у Илона Маска
Его заметили на МКАД
На днях очевидцы рассказали о том, что заметили на российских дорогах автомобиль, до боли напоминающий знаменитый электропикап Cybertruck от компании Илона Маска (Elon Musk) Tesla. Как оказалось, машину собрали местные умельцы.
Автомобиль с подмосковными номерами впервые увидели на МКАД в районе Химок. Фотографии и видео необычной машины публиковали в соцсетях:
Авторы шедевра вычислили почти сразу. Пользователи сети предположили, что российская версия Cybertruck — работа команды YouTube-проекта «Пушка гараж». Автор канала подтвердил эту информацию изданию TJ. Оказалось, что основой для российского футуристического «электропикапа» стал автомобиль ВАЗ 2109.
Напомним, настоящий Cybertruck компания Tesla представила в ноябре. На презентации заявлялось, что электропикап обладает защищённым кузовом, способным выдержать обстрел из пистолета.