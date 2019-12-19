Ferra

В России создали свой электропикап, как у Илона Маска

Его заметили на МКАД
На днях очевидцы рассказали о том, что заметили на российских дорогах автомобиль, до боли напоминающий знаменитый электропикап Cybertruck от компании Илона Маска (Elon Musk) Tesla. Как оказалось, машину собрали местные умельцы.

Автомобиль с подмосковными номерами впервые увидели на МКАД в районе Химок. Фотографии и видео необычной машины публиковали в соцсетях:

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Тесла в Химках😆🤪😄

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Авторы шедевра вычислили почти сразу. Пользователи сети предположили, что российская версия Cybertruck — работа команды YouTube-проекта «Пушка гараж». Автор канала подтвердил эту информацию изданию TJ. Оказалось, что основой для российского футуристического «электропикапа» стал автомобиль ВАЗ 2109.

Напомним, настоящий Cybertruck компания Tesla представила в ноябре. На презентации заявлялось, что электропикап обладает защищённым кузовом, способным выдержать обстрел из пистолета.