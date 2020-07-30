В России создали «тамагочи для хакеров»

Инструмент назвали Flipper Zero. С его помощью можно подключаться и управлять системами контроля доступа, радиоустройствами и устройствами интернета вещей: телевизорами, кондиционерами, домофонными ключами и т.д.

В целом, Flipper Zero должен объединить в себе все аппаратные средства для «взлома на ходу». Он совместим с платформой Arduino IDE. Для инструмента можно писать как свои программы и плагины, так и использовать чужие.

Тамагочи Flipper Zero назвали потому, что внешне оно похоже на игрушку. Кроме того, внутри него есть «кибер-дельфин», которого нужно кормить и улучшать. А делается это с помощью взломов новых устройств.

Цена Flipper Zero для первых покупателей была равна $99-$119.