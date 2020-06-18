Наука и технологии
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В России создали технологию для полного отказа от бумажных чеков
Это дешевле и экологичнее
Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.
Как пишет издание «Ведомости», технология представляет собой надстройку-стандарт к международному стандарту ISO 8583. Она позволяет любому оператору фискальных данных (ОФД), магазину или кафе в течение минуты отправить покупателю электронный кассовый чек на электронную почту или в приложение банка. Правда, работает это, если клиент расплачивается картой.
Сообщается, что технология Тинькофф открыта — ею бесплатно может воспользоваться любой магазин или другая организация. Отмечается, что аналогов разработки в мире не существует.
Отказ от бумажных чеков позволит игрокам рынка сэкономить несколько миллионов рублей. Например, крупному ритейлеру приходится отдавать 0,1% от каждой транзакции на печать.