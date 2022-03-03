В России создали технологию для точного редактирования ДНК

“Синтетическая биология позволяет создавать искусственные цепи ДНК и биологические системы, «программируя» генетический код живых организмов”*, – заявил Максим Бузмаков, аспирант кафедры прикладной физики Пермского Политеха. По его словам это поможет в разработке биосенсоров, платформ для доставки лекарств и будущих биологических компьютеров.

Предполагается, что в скором времени можно будет прогнозировать поведение генетической системы до ее воплощения в жизнь. Так, модель искусственной генной цепи – репрессилятора – позволяет воспроизводить динамические процессы, происходящие при экспрессии генов, отмечают авторы исследования.

Ученые Пермского Политеха описали динамические процессы в созданной генной цепи и усовершенствовали точность ее работы. Для этого они предложили использовать репрессилятор с запаздыванием. Как объясняют ученые, процессы экспрессии генов состоят из многоэтапных реакций, в ходе которых образуют совокупности сложных органических соединений. Эти процессы распределены по пространству, растянуты по времени и идут с запаздыванием. Сильные отклонения величин в генной цепи и небольшое количество молекул требуют учета случайных и неопределенных факторов, отмечают ученые.

“Наша разработка также позволит отслеживать движение белковых полей в пространстве в результате взаимодействия клеток с репрессиляторами”, – поясняет заведующий кафедрой прикладной физики Пермского Политеха, ведущий научный сотрудник, доцент Дмитрий Брацун.

Разработка была реализована при поддержке Министерства науки и высшего образования России и НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование».