В России создали тест для обнаружения токсинов в воде за пять минут

Анализатор способен выявлять органические и токсичные соединения в воде, в том числе в озёрах, реках и других водоёмах, за пять-десять минут. Сейчас для этих задач применяются тесты, на выполнение которые требуется пять суток. Это слишком долго. За такое время может, например, погибнуть рыба, если в водоёме есть токсины.

Новый прибор — это, по сути, биосенсор, в котором используются живые клетки микроорганизмов, окисляющие органические вещества в пробе. Чем больше веществ они окисляют, тем выше сигнал в приборе.