Наука и технологии
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В России создали тест для определения у людей иммунитета к коронавирусу
Особенно важно тестировать врачей
В России создали тест для определения у людей иммунитета к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Уже на следующей неделе тест можно будет применять для проверки врачей.
По словам Поповой, тест-систему подготовили в научном центре «Вектор». Разработка позволяет определить, есть ли в крови человека антитела. Кроме того, система в состоянии выяснить, протекает у пациента заболевание в острой фазе или он переболел уже давно.
«И мы сможем определить как среди населения, так и среди медицинского персонала, людей, которые уже имеют иммунитет и которые могут более свободно работать с пациентами», -— объяснила Попова.
Напомним, на сегодня в России насчитывается более тысячи заражённых коронавирусом нового типа.