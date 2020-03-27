В России создали тест для определения у людей иммунитета к коронавирусу

По словам Поповой, тест-систему подготовили в научном центре «Вектор». Разработка позволяет определить, есть ли в крови человека антитела. Кроме того, система в состоянии выяснить, протекает у пациента заболевание в острой фазе или он переболел уже давно.

«И мы сможем определить как среди населения, так и среди медицинского персонала, людей, которые уже имеют иммунитет и которые могут более свободно работать с пациентами», -— объяснила Попова.

Напомним, на сегодня в России насчитывается более тысячи заражённых коронавирусом нового типа.