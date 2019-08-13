В России создали тетрадь для учеников, которая переносит все записи в облако

Выйдет такая «тетрадь» в 2020 году. Распознанные текст и рисунки будут храниться в личном кабинете ученика на платформе Vimbox. Ручка, которой можно писать, будет идти в комплекте с планшетом.

Сообщается, что устройство предназначено для учеников старше пятого класса. Стоить оно будет 1500-2000 рублей для тех, кто оплатит курс из четырёх занятий по математике в подразделении Skyeng Math. Тем же, кто оплатит более длительный курс, планшет будет предоставляться бесплатно.

«Коммерсантъ» пишет, что школа потратила на разработку устройства 3 миллиона рублей, так как существующие на рынке модели ей не подходили.