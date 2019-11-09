В России создали уличную станцию на солнечных батареях для подзарядки смартфонов

Для всего этого станции должно хватать накопленной за день солнечной энергии. Устройство разработал Краснодарский приборный завод «Каскад». Оно состоит из фотоэлектрической панели мощностью 160 Вт, гелиевого аккумулятора и светодиодных ламп на 12 Вт. К электросети подключать его не нужно.

Сообщается, что станция может одновременно заряжать шесть устройств с различными стандартами подключения. В течение суток установка способна полностью зарядить до 50 девайсов.

Станцию также можно оснастить уличной видеокамерой. Тогда установка будет проводить видеофиксацию правонарушений.

Представители «Каскада» рассказали, что уже изготовили первую партию из 35 устройств для заказчиков из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.