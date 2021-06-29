В России создали умную колонку для заказа фастфуда из McDonald's

Высота колонки составляет 45 мм, а длина полуокружности — 100 мм. Весит она всего 305 граммов, что сравнимо с гранатом. «Капсула Мини» будет продаваться в двух цветах: светло-сером и тёмно-сером.

Корпус устройства может отображать важную информацию, например, время или температуру. В Mail.Ru Group утверждают, что колонка обладает чистым и объёмным звуком. «Капсулу Мини» также можно подключить к внешней акустике.

Голосом можно включать на колонке музыку, делать заказ в McDonald's, попросить Марусю почитать сказку ребёнку.

При покупке «Капсулы Мини» компания предлагает три месяца подписки VK Combo в подарок. Рекомендованная цена колонки составляет 5490 рублей. 29 июня начнутся продажи на сайте «Капсулы», а с начала июля — в Ozon и магазинах «М.Видео».