В России создали «умную» майку, которая указывает на ошибки во время тренировки

Сообщается, что майку уже испытали на группе спортсменов по прыжкам с трамплина и гимнастах. Эксперимент доказал способность разработки находить ошибки в выполнении упражнений. Майка может помочь тренеру разработать рекомендации спортсмену о том, как сделать тренировки эффективнее. Сейчас учёные также хотят создать систему, которая будет оптимизировать выполнение упражнений.

Исследователи рассказали, что у них запланированы ещё испытания со спортсменами. Пока майка рассчитана только на сухопутные виды спорта. Ей не хватает водонепроницаемости для водных.

В настоящее время разработка способна регистрировать активность основных мышц плечевого пояса.