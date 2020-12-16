Наука и технологии
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В России создали «умную» майку, которая указывает на ошибки во время тренировки
Собирает данные по мышечной активности
Учёные из Университета Иннополис в Татарстане разработали «умную» майку, способную фиксировать мышечную активность и собирать данные о том, как выполняется упражнение. Она может указать и на ошибки во время тренировки.
Сообщается, что майку уже испытали на группе спортсменов по прыжкам с трамплина и гимнастах. Эксперимент доказал способность разработки находить ошибки в выполнении упражнений. Майка может помочь тренеру разработать рекомендации спортсмену о том, как сделать тренировки эффективнее. Сейчас учёные также хотят создать систему, которая будет оптимизировать выполнение упражнений.
Исследователи рассказали, что у них запланированы ещё испытания со спортсменами. Пока майка рассчитана только на сухопутные виды спорта. Ей не хватает водонепроницаемости для водных.
В настоящее время разработка способна регистрировать активность основных мышц плечевого пояса.