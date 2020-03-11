В России создали уникальную нанопроволоку для изготовления гибких устройств

Изготовленные из нанопроволоки электроды представляют собой решётчатые структуры, способные пропускать более 95% света. Это сравнимо с прозрачностью оконного стекла. Учёные утверждают, что новые электроды обладают более высокой проводимостью по сравнению с другими электродами из серебряных нанопроволок.

Специалисты рассказали, что элементы на базе нанопроволоки очень востребованы в современной оптоэлектронике. Прозрачные электроды можно использовать для улучшения энергоэффективности солнечных батарей, дисплеев, светодиодов, для создания гибкой электроники.

Испытания новых электродов показали, что они остаются электропроводящими после 2,5 тысячи циклов сгибания.