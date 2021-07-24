В России создали уникальные двигатели для летательных аппаратов

Об этом журналистам «РИА Новости» рассказал генеральный директор компании-разработчика ЕМЕ-Аэро Михаил Есаков. По его словам, новые двигатели могут обеспечить управляемый полёт летательных аппаратов. Они также способны организовать вертикальный взлёт и посадку. Сами двигатели характеризуются сверхмалыми массой и габаритами. Их конструкция предусматривает возможность работы без использования механического редуктора. КПД при этом составляет до 98%. Это делает двигатели уникальными, не имеющими аналогов.

Сообщается, что несколько потенциальных заказчиков уже проявили интерес к новинке. Двигатели начнут использовать в летательных аппаратах в следующем году. В каких именно аппаратах, к сожалению, неизвестно.