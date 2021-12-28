В России создали универсальный квантовый компьютер

Главное отличие квантовых компьютеров от обычных в том, что последние оперируют битами — нулем и единицей, а первые — кубитами, которые могут одновременно находиться в обоих состояниях сразу (и 0, и 1). Однако существуют и расширенные версии кубитов, например кудиты, способные одновременно находиться в трёх состояниях (кутриты) или в четырёх состояниях (кукварты). Российские физики построили систему из двух куквартов.

Во время эксперимента исследователи смогли захватить в вакуумной камере два иона и провели над ними различные операции. Оказалось, что качество операций между кубитами, связанными в кукварт, превосходит качество операций над независимыми частицами. В будущем это обеспечит более высокое качество реализации квантовых алгоритмов.