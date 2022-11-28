Наука и технологии
19:01, 28 ноября 2022
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В России создали упаковку для мяса, которая меняет цвет при порче продукта

С красного на синий

Учёные Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ПИШ ДВФУ) разработали пищевую упаковку, которая также служит индикатором качества рыбных и мясных продуктов. То есть она может цветом показать, что мясо испортилось.

В России создали упаковку для мяса, которая меняет цвет при порче продукта

Фото: unsplash

Упаковка представляет собой ярко-красного цвета плёнку толщиной 0,2 мм. Если цвет плёнки меняется на синий, это значит, что продукт внутри испортился. Отмечается, что упаковка также защищает продукты от негативных факторов внешней среды и снижает скорость микробиологической порчи.

А ещё плёнка съедобна. В её составе — полисахариды и антоцианы, выступающие в качестве индикатора изменения активной кислотности среды. Стоимость упаковки незначительно превышает среднюю рыночную цену на биоразлагаемые аналоги.

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