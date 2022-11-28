В России создали упаковку для мяса, которая меняет цвет при порче продукта

В России создали упаковку для мяса, которая меняет цвет при порче продуктаС красного на синий
Учёные Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ПИШ ДВФУ) разработали пищевую упаковку, которая также служит индикатором качества рыбных и мясных продуктов. То есть она может цветом показать, что мясо испортилось.
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Упаковка представляет собой ярко-красного цвета плёнку толщиной 0,2 мм. Если цвет плёнки меняется на синий, это значит, что продукт внутри испортился. Отмечается, что упаковка также защищает продукты от негативных факторов внешней среды и снижает скорость микробиологической порчи.
А ещё плёнка съедобна. В её составе — полисахариды и антоцианы, выступающие в качестве индикатора изменения активной кислотности среды. Стоимость упаковки незначительно превышает среднюю рыночную цену на биоразлагаемые аналоги.