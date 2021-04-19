В России создали устройство для автоматического определения онкозаболеваний

Для поиска изменений в клетках, которые могли бы свидетельствовать об онкопатологии, используется гистологический анализ. Сейчас этот процесс достаточно длителен. Разработка учёных же автоматизирует процедуру гистологического анализа. Из-за исключения человеческого фактора точность анализа повышается.

Нужно сначала загрузить образцы материала в аппарат, а затем просканировать их. После этого компьютерные алгоритмы обрабатывают полученное изображение. Также находятся изменения в клетках.

Учёные уже провели эксперименты по распознаванию клеточных патологий. Результаты работы системы оценил лаборант-гистолог. В будущем исследователи хотят создать «робота-гистолога». Он будет загружать образцы материала в аппарат и получать результаты. Сейчас создаётся прототип устройства.