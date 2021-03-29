В России создали устройство для облегчения забора крови

По данным авторов научной статьи, в 45% случаев забор крови вызывает дискомфорт у пациентов из-за проблем с доступом к венам.

Новая система учёных, по сути, является сканером. Разработка основана на нейронных сетях. Алгоритм способен обнаруживать сосудистую сеть пациента. Затем устройство проецирует венозный рисунок в виде изображения на руку пациента. Впрочем, система может применяться и на других частях тела.

Во время экспериментов участники клали руку под устройство, оно менее чем за секунду находило вену и проецировало её на предплечье пациента.