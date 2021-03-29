Наука и технологии
Сегодня в 17:50
В России создали устройство для облегчения забора крови
Помогает медсёстрам находить вену
Исследователи Сколтеха создали первый прототип устройства для облегчения забора крови. Это система визуализации, которая будет проецировать венозный рисунок на тело пациента. Благодаря этому медицинские работники смогут быстрее брать кровь у пациентов.
По данным авторов научной статьи, в 45% случаев забор крови вызывает дискомфорт у пациентов из-за проблем с доступом к венам.
Новая система учёных, по сути, является сканером. Разработка основана на нейронных сетях. Алгоритм способен обнаруживать сосудистую сеть пациента. Затем устройство проецирует венозный рисунок в виде изображения на руку пациента. Впрочем, система может применяться и на других частях тела.
Во время экспериментов участники клали руку под устройство, оно менее чем за секунду находило вену и проецировало её на предплечье пациента.