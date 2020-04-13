В России создали устройство для передачи боли в виртуальной реальности

Устройство разработали радиотехники из Томского государственного университета (ТГУ). Его можно использовать в онлайн-играх, чтобы улучшить эффект присутствия. По словам пресс-службы университета, сейчас авторы разработки пытаются её усовершенствовать. В частности, хотят сделать так, чтобы человек мог почувствовать движение, например, как на его кожу садится комар.

Для получения «обратной связи» радиотехники используют электростимуляцию. Электрические импульсы от устройства действуют на кожу человека. Однако при таком подходе необходимы индивидуальные настройки, ведь у людей разная электрокожная сопротивляемость.

Сообщается также, что данный прибор может быть перспективен для управления роботами с помощью систем сигнально-кодовой связи.