Наука и технологии
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В России создали устройство для поиска вирусов в воздухе
Коронавируса тоже
Красногорский завод имени С. А. Зверева, входящий в состав «Швабе» «Ростеха», создал устройство для поиска вирусов в воздухе. Отмечается, что коронавирусы прибор тоже выявляет.
Устройство назвали «Детектор-БИО». Помимо вирусов оно может искать в воздухе бактерии и токсины. Автоматический анализ пробы воздуха занимает от десяти до 30 минут. Время зависит от концентрации патогенов и других факторов. Всего «Детектор-БИО» может одновременно выявлять до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы.
Пока прибор прошёл госиспытания, но ещё не получил сертификацию. Однако завод уже готов произвести столько устройств, сколько потребуется заказчику. «Детектор-БИО» можно использовать как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности.