В России создали устройство для поиска вирусов в воздухе

Устройство назвали «Детектор-БИО». Помимо вирусов оно может искать в воздухе бактерии и токсины. Автоматический анализ пробы воздуха занимает от десяти до 30 минут. Время зависит от концентрации патогенов и других факторов. Всего «Детектор-БИО» может одновременно выявлять до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы.

Пока прибор прошёл госиспытания, но ещё не получил сертификацию. Однако завод уже готов произвести столько устройств, сколько потребуется заказчику. «Детектор-БИО» можно использовать как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности.