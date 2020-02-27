Наука и технологии
Сегодня 19:12
В России создали устройство для выборочного блокирования телефонов
Оно должно защищать режимные предприятия
Российский холдинг «Росэлектроника» создал устройство для выборочного блокирования телефонов. Оно предназначено для защиты режимных предприятий.
Разработана собственно виртуальная базовая станция, способная выборочно блокировать сотовую связь. Обычные устройства подавления могут блокировать все без исключения мобильные телефоны вокруг. Новая же станция имитирует работу базовой станции и обеспечивает доступ к сотовой связи только выбранной группе абонентов из «белого списка».
Станция может идентифицировать смартфоны и телефоны по IMEI или IMSI. Те устройства, которые не будут внесены в «белый список», лишатся возможности звонить, принимать звонки и передавать данные. Станция блокирует сотовую связь стандартов GSM 900/1800 в радиусе до 35 километров.
Данная разработка может помочь сохранить конфиденциальность переговоров и коммерческую тайну.