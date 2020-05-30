В России создали вакцину от коронавируса в виде капель для носа

Об этом рассказал директор центра Ринат Максютов. По его словам, специалисты сейчас работают над одним из препаратов, который вводится не внутримышечно, а интраназально, то есть «он просто закапывается в нос».

Издание «Ведомости» отмечает, что, в целом, в России сейчас создаются десять прототипов вакцины от коронавируса. В «Векторе» работают над шестью. Центр планирует начать клинические исследования первой вакцины в конце июня — начале июля. Если всё произойдёт в сроки, то испытания должны завершиться в середине сентября.