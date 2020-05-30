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В России создали вакцину от коронавируса в виде капель для носа
Её, конечно, ещё надо испытывать
В российском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, что создали вакцину от коронавируса в виде капель для носа. Ей ещё предстоит долгий процесс проверок.
Об этом рассказал директор центра Ринат Максютов. По его словам, специалисты сейчас работают над одним из препаратов, который вводится не внутримышечно, а интраназально, то есть «он просто закапывается в нос».
Издание «Ведомости» отмечает, что, в целом, в России сейчас создаются десять прототипов вакцины от коронавируса. В «Векторе» работают над шестью. Центр планирует начать клинические исследования первой вакцины в конце июня — начале июля. Если всё произойдёт в сроки, то испытания должны завершиться в середине сентября.