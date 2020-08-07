В России создали виртуальный тренажёр для врачей, лечащих COVID-19

Тренажёр начнёт работу в системе повышения квалификации врачей MedX.pro и на сайте московской городской клинической больницы №15 им.О.М. Филатова. Тренажёр станет дополнением к онлайн курсу по коронавирусной инфекции.

Для программы использовали более девяти тысяч историй болезней и схем лечения, накопленных за время пандемии. В тренажёре реализованы 30 наиболее часто встречающихся и показательных случаев.

Программа похожа на те, что используются для обучения военных. Сначала врач выбирает конкретный случай COVID-19, изучает анамнез условного пациента, а затем определяет порядок диагностирования заболевания. После этого медик ставит диагноз и назначает лечение. В итоге он получает результат, который может сравнить с рекомендациями Минздрава для аналогичных случаев. Также программа даёт советы.