В России создали выявляющий террористов среди мигрантов ИИ

Универсальный комплекс автоматически проверяет подлинность всех документов граждан из стран Содружества Независимых Государств (СНГ), а затем сравнивает фотографию в документе с фотографией человека, предъявившего его. Решение работает без трансграничной передачи данных и может быть установлено как в России, так и за рубежом.

По словам представителей компании, программно-аппаратный комплекс решает сразу несколько ключевых задач: распознает данные из всех документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина (паспорта, визы, удостоверения личности, разрешения на работу, миграционные карты и другие), проверяет подлинность и действительность документа в трех диапазонах — оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном. Кроме того, искусственный интеллект проверяет оригинальность и защитные элементы формы документа — защитные флуоресцентные волокна, чернила, специальную бумагу для печати, обнаруживает механические вмешательства в сам документ — исправления данных, переклейку и перепечатку, а также действительность документа

Заключительный этап проверки осуществляется с помощью технологии небиометрического совмещения лиц. С помощью новой системы организация может сравнить фотографию с документа и лицо человека, предъявляющего документ, менее чем за секунду.