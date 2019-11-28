В России создали взвод из «универсальных офицеров»

Для того, чтобы попасть во взвод офицеры проходили жёсткий отбор в рамках экспериментальной программы, разработанной на основе сирийского опыта. Участвовали 4,5 тысячи военных, как молодых, так и опытных.

Отобранные для нового подразделения офицеры прошли специальную подготовку. Она включала в себя десантную и горную подготовку, обучение организации засад, использованию беспилотников и различного транспорта. Военные взвода могут управляться со стрелковым оружием, миномётами и артиллерией.

Какие именно задачи будет выполнять новый взвод, не сообщается. Как сказал военнослужащим на церемонии награждения начальник Главного военно-политического управления ВС России: «Я бы очень хотел, чтобы эти навыки ... дали вам новый импульс для дальнейшего служения на благо Отечеству».