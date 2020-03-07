В России создали защищающий от холода и ветра материал

Углерод-полимерный композиционный материал нетоксичен и имеет низкую теплопроводность. Он способен выдерживать низкие температуры Крайнего Севера, при этом не утяжеляя саму конструкцию, которую защищает. Материал способен уберечь от холода и оборудование.

Сообщается, что новинка на 95% состоит из углерода. Она устойчива к ультрафиолетовому излучению, и внутри материала не образуется конденсат.

Учёные рассказали, что углеродный нетканый материал толщиной 8 мм уже сам по себе являлся теплоизоляционным. А для его усиления в межслоевое пространство поместили разнообразные углеродные слои.

Отметим, что разработка создавалась в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».