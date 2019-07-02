В России создали защиту от фотографирования экранов компьютеров

Система называется Zecurion Camera Detector. Она базируется на технологии машинного обучения. Как только Zecurion Camera Detector обнаруживает подозрительные действия пользователя компьютера, она оповещает службу безопасности о потенциальной угрозе.

Модуль может «увидеть» любые смартфоны, точно отделяя их от других объектов. Система контролирует съёмку экрана даже во время работы других приложений, использующих веб-камеру устройства, например, Skype.

Согласно пресс-релизу, в будущем Zecurion планирует увеличить типы распознаваемых объектов и добавить «ответы» системы на попытку фотографирования. Это могут быть гашение экрана или блокировка учётной записи.