В России создали защиту резервуаров от дронов весом до 200 кг

По словам Ивана Ключникова из компании Amast Power Lines, конструкция предназначена для защиты вертикальных стальных резервуаров объёмом от 400 до 50 000 кубометров. Уже установлено около 150 таких защитных сооружений, которые успешно выдержали испытания в реальных условиях. Например, одна конструкция пережила столкновение с двумя дронами, другой — с одним дроном, летевшим со скоростью до 200 км/ч.

Защита представляет собой каркас с натянутыми тросами и габионной сеткой сверху, по форме похожий на батут. Даже если дрон пробивает сетку, конструкция предотвращает серьёзное повреждение резервуара.

При этом конструкции рассчитаны на долгую эксплуатацию в любых погодных условиях — ветре, снеге и обледенении.