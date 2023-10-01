В России создали зеркало для крупнейшего телескопа Алтая

Зеркало с диаметром 3,12 метра для будущего крупнейшего телескопа Алтайского оптико-лазерного центра имени Г. С. Титова было поставлено компанией «Швабе» из Госкорпорации «Ростех». Этот мощный научный инструмент позволит более детально отслеживать работу космических аппаратов как в нормальных, так и в аварийных ситуациях на орбите Земли.

Изготовление зеркала включало применение специализированных технологий, контроль за его поверхностью и формой, а его общая масса с оправой составила почти 12 тонн. Олег Евтушенко, исполнительный директор «Ростеха», подчеркнул, что данное зеркало относится к категории, которую можно корректировать в процессе эксплуатации, что исключает искажение изображений в оптической системе.

Крупнейший телескоп Алтайского оптико-лазерного центра, для которого предназначено это зеркало, будет работать на высоте около 700 метров. Специалисты уже готовятся к его установке и настройке, и работают над этим проектом несколько крупных предприятий. Генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин подчеркнул готовность компании развивать сотрудничество в будущем и предоставлять высокотехнологичные продукты, и такие габаритные зеркала, созданные «Ростехом», успешно используются в множестве исследовательских центров по всему миру.