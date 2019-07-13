В России создан беспилотный вертолёт

Аппарат можно интегрировать с боевым кораблём, так он способен мониторить местность в труднодоступной акватории. Взлётная масса комплекса равна 500 килограммам. Масса полезной нагрузки, которую может составлять аппаратура для наблюдения и мониторинга, в том числе лазерные системы, достигает 150 килограммов.

БВС ВТ-500 способен выполнять задачи на высоте до 3,5 километров и на скорости до 155 километров в час. Радиус действия комплекса составляет 320 километров. Его также можно применять в суровых климатических условиях, при температуре до -30 градусов по Цельсию и до +50.