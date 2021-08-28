В России создан человекоподобный робот, способный жестикулировать

Новый робот называется Robo-C. Его подвижные руки способны совершать движения в 12 степенях свободы. В каждой руке установлено по восемь двигателей. Робот может переносить груз весом до двух килограммов, брать предметы в руку, указывать направление, пожимать руку собеседника и даже посылать воздушные поцелуи.

Команды в руки передают скрипты. Программа задаёт три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне и по команде инженера-разработчика.

В будущем Robo-C научат писать на различных языках и рисовать.