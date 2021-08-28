В России создан человекоподобный робот, способный жестикулировать

Наука и технологии
Сегодня в 16:03
В России создан человекоподобный робот, способный жестикулироватьИ посылать воздушные поцелуи
Российская компания «Промобот» создала человекоподобного робота с подвижными руками. Благодаря этому он может жестикулировать и взаимодействовать с человеком. Ещё робота покрыли гиперреалистичной кожей.
Новый робот называется Robo-C. Его подвижные руки способны совершать движения в 12 степенях свободы. В каждой руке установлено по восемь двигателей. Робот может переносить груз весом до двух килограммов, брать предметы в руку, указывать направление, пожимать руку собеседника и даже посылать воздушные поцелуи.
Команды в руки передают скрипты. Программа задаёт три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне и по команде инженера-разработчика.
В будущем Robo-C научат писать на различных языках и рисовать.