В России создан невидимый радар для поиска дронов-шпионов

О создании системы «РИА Новости» рассказал генеральный директор предприятия-разработчика «ОКБ-Планета». Станция использует отражение от телевещательных вышек и мобильной связи. Она работает на приём, поэтому «пассивная», ничего не излучает сама. Сообщается, что станция абсолютно незаметна для оборудования противника.

«Тропа» уже прошла испытания. По словам гендиректора, ею заинтересовались и силовые структур, и частные клиенты. Последние хотят обезопасить неприкосновенность частной жизни и не желают «чтобы за ними подсматривали дроны».

Эксперты отметили, что дальность обнаружения объектов у «Тропы» составляет сотни километров. В будущем станцию также можно модернизировать.