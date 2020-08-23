В России создан первый бокс для перевозки больных с опасными инфекциями

Система состоит из обеззараживающего модуля, переходной камеры, а также изоляционной палаты на одну-две кровати. Медицинское оборудование можно подключать через отверстия. В самом боксе поддерживается пониженное давление, чтобы не допустить выход заражённого воздуха наружу.

Также в изоляционной кабине стоит фильтровентиляционная установка на основе российского HEPA-фильтра. Он может очищать воздух на 99,995%. Стены самого бокса изготовлены из прочных материалов с герметичными соединениями.

С помощью бокса предлагают быстро изолировать больных, чтобы не допустить распространения инфекции. Подобные установки сейчас производят в нескольких странах.