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В России создан первый бокс для перевозки больных с опасными инфекциями
Заражённый воздух из него наружу не попадёт
На форуме «Армия-2020» холдинг Росэлектроника показал первый в России бокс для перевозки больных с опасными инфекциями. Время его монтажа составляет не более 15 минут.
Система состоит из обеззараживающего модуля, переходной камеры, а также изоляционной палаты на одну-две кровати. Медицинское оборудование можно подключать через отверстия. В самом боксе поддерживается пониженное давление, чтобы не допустить выход заражённого воздуха наружу.
Также в изоляционной кабине стоит фильтровентиляционная установка на основе российского HEPA-фильтра. Он может очищать воздух на 99,995%. Стены самого бокса изготовлены из прочных материалов с герметичными соединениями.
С помощью бокса предлагают быстро изолировать больных, чтобы не допустить распространения инфекции. Подобные установки сейчас производят в нескольких странах.