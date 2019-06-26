В России создан прибор для выработки электричества из воды, алюминия и воздуха

От электросетей при этом установка никак не зависит. Работает она на основе воздушно-алюминиевого химического источника тока. В источник заправляются алюминиевые пластины, слабый щелочной раствор и кислород, который добывается из окружающего воздуха. Затем происходит химическая реакция с выделением тока. В результате реакции также образуется нетоксичная белая глина. Чтобы перезарядить элемент нужно просто заменить пластины и залить раствор.

Как говорят инженеры из конструкторского бюро «Карфидов Лаб» и технологической компании «АЛ Технолоджис», установка может обеспечивать электроэнергией приборы мощностью до 200 ватт (лампочки или мелкую технику). В целом, устройство может даже поддерживать автоматическую метеостанцию в горах или пункт городского велошеринга.

Пока представлен только прототип энергоустановки. Разработчикам предстоят многочисленные тесты. Согласно пресс-релизу, в России аналогов устройству нет.