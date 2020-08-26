Наука и технологии
Сегодня 17:31
В России создан робот для быстрого заполнения документов в МФЦ
Это ускоряет процесс оформления заявок
Российская компания «Промобот» создала робота-сканер для быстрого заполнения документов в МФЦ. Время обработки документов сокращается в 11 раз при его использовании.
Устройство так и называется Promobot Scanner. Он может сканировать документы, автоматически заполнять необходимые поля и передавать их в информационные системы, например, в Росреестр. Устройство позволит сократить время ожидания в очереди в МФЦ.
Сотруднику нужно лишь приложить документ к сканеру. Устройству потребуется шесть секунд, чтобы распознать данные и заполнить форму. Раньше сотрудники МФЦ заполняли документы вручную, что не только задерживало процесс, но и приводило к ошибкам. Устройство будет гораздо точнее и быстрее.
Напомним, компания «Промобот» была основана в Перми и уже не раз создавала роботов для различных сфер.