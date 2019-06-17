В России создан робот на замену врачам-диетологам

Пока это только концепт. Принцип работы автомата таков: робот, опрашивая пациента, узнаёт его возраст, рост, вес и другие необходимые показатели здоровья. Затем искусственный интеллект анализирует полученные данные и составляет на их основе рекомендации по снижению веса для человека.

Создатели робота уверены, что его рекомендации гораздо точнее, чем советы «живого» диетолога. Ведь искусственный интеллект избавлен от влияния эмоций и настроения.

В будущем Promobot планирует создать робота, который сможет не только давать рекомендации, но и проводить сложные медицинские анализы. Прототип такого автомата должен появиться уже к концу текущего года.