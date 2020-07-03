В России создан сервис для получения денег из зарплаты до дня выплаты

Сервис называется PayDay. Из описания следует, что он «позволяет сотрудникам отслеживать количество заработанных денег и получать их в любое удобное время».

Для работы сервиса необходимо, чтобы компания была подключена к нему. Сотрудник такой компании сможет в любой день вывести на карту до 70% уже заработанных денег. Оставшиеся 30% будут перечислены в традиционные дни зарплаты и аванса. В Mail.ru Group рассказали, что в момент выплаты сами всё формируют, фондируют работодателя и отправляют деньги. Для компаний-клиентов сервис будет бесплатным. А вот сотрудникам придётся за каждый вывод денег на свою карту платить 150 рублей при перечислении в течение часа и 50 рублей — в течение суток.