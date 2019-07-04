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В России создан Tinder для поиска сотрудников

Up&Out
В России запустили сервис Up&Out. Это площадка для нетворкинга, найма работников и поиска вакансий. На сервисе можно выбирать сотрудников, так же как в Tinder романтических партнёров: просто лайкать понравившиеся варианты и начинать с ними диалог.

Сами создатели Up&Out называют своё детище «смесью Tinder, Linkedin и hh.ru». Сервис позволяет напрямую знакомиться с будущими партнёрами и коллегами, без необходимости проводить сложный процесс традиционного поиска кандидатов.

Рекрутинг похож на просмотр ленты в Tinder. Понравившемуся профилю можно поставить «лайк», отправить в избранное или сразу написать кандидату.

Up&Out работает на low-code платформе Directual. Чтобы получить доступ к сервису, нужно подать заявку. Создатели обещают модерировать пользователей и вакансии. Сообщается, что на платформе уже есть предложения от стартапов, банков и технологических компаний. Если верить авторам проекта, Up&Out пользуются более 10 тысяч кандидатов.

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