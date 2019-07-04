В России создан Tinder для поиска сотрудников

Сами создатели Up&Out называют своё детище «смесью Tinder, Linkedin и hh.ru». Сервис позволяет напрямую знакомиться с будущими партнёрами и коллегами, без необходимости проводить сложный процесс традиционного поиска кандидатов.

Рекрутинг похож на просмотр ленты в Tinder. Понравившемуся профилю можно поставить «лайк», отправить в избранное или сразу написать кандидату.

Up&Out работает на low-code платформе Directual. Чтобы получить доступ к сервису, нужно подать заявку. Создатели обещают модерировать пользователей и вакансии. Сообщается, что на платформе уже есть предложения от стартапов, банков и технологических компаний. Если верить авторам проекта, Up&Out пользуются более 10 тысяч кандидатов.