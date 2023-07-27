В России создан ударный микробеспилотник весом всего 38 грамм

«Вектор Х-120» - это беспилотник одноразового применения, который дополняет существующее вооружение пехоты, предлагая возможности, недоступные обычному солдату. Благодаря компактной конструкции и высокой маневренности беспилотник может легко проникать на позиции противника, что делает его высокоэффективным оружием против скрытых целей. В то время как обычному солдату для того, чтобы сделать выстрел, необходимо подставить себя под удар, этот миниатюрный беспилотник может выполнить задание, позволяя солдату находиться в укрытии и точно контролируя траекторию полета.

По данным ОКБ, беспилотник может быть вооружен различными стандартными пехотными боеприпасами. Такая технология позволяет повысить гибкость и эффективность боевых действий.

Максимальная продолжительность полета дрона составляет 6 минут, а максимальная скорость полета - 50 км/ч.

В перспективе команда, создавшая «Вектор Х-120», планирует развернуть рой беспилотников, работающих в унисон. Эта концепция успешно применяется за рубежом и сейчас исследуется в России. Благодаря использованию технологии машинного зрения эти микродроны смогут автономно определять и поражать цели.

Ожидается, что базовая версия микробеспилотника без полезной нагрузки будет стоить около 75-80 тыс. руб.