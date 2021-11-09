В России создана компьютерная программа для определения психических расстройств у человека

Авторы разработки использовали открытые сообщения с психологических форумов и сообщения, оставляемые пользователями в компьютерных программах психотерапии iCognito. Применялся метод контролируемого обучения (supervised learning). В этом случае часть информации подвергалась разметке для обучения модели, а затем модель предсказывала новые классы данных. Разметку доверили психологам, специалистам по депрессивным и тревожным расстройствам.

В итоге модель смогла установить наличие депрессивного или тревожного расстройства по сообщению пользователя с вероятностью до 87%. Можно было распознать и отдельные симптомы: например, раздражительность, склонность к самоубийству и т.д. Удалось определить и то, с чем связаны проблема у человека — с деньгами, учёбой или отношениями. Программа узнала, страдает ли человек от одиночества или испытывает боязнь общения.