В России создана нейросеть, способная выявлять в соцсетях вредоносных ботов

По словам учёных, теперь можно будет легко выявлять ботов, которые созданы для написания ложных отзывов, поднятия рейтингов компании и т. п. Система позволяет выявлять в социальных сетях группы ботов.

Для обучения нейросети были созданы несколько групп в социальных сетях. Среди участников этих групп были боты, причём как обычные, так и более сложные - которые могли маскироваться под людей. Результаты работы новой системы показали, что она способна определять ботов обоих типов.