Наука и технологии
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В России создана нейросеть, способная выявлять в соцсетях вредоносных ботов

Даже если эти боты - замаскированные
Портал "Научная Россия" сообщил о новой разработке сотрудников СПб ФИЦ РАН.
В России создана нейросеть, способная выявлять в соцсетях вредоносных ботов

По словам учёных, теперь можно будет легко выявлять ботов, которые созданы для написания ложных отзывов, поднятия рейтингов компании и т. п. Система позволяет выявлять в социальных сетях группы ботов.

Для обучения нейросети были созданы несколько групп в социальных сетях. Среди участников этих групп были боты, причём как обычные, так и более сложные - которые могли маскироваться под людей. Результаты работы новой системы показали, что она способна определять ботов обоих типов.

В России создана нейросеть, способная выявлять в соцсетях вредоносных ботов

Несмотря на то что на какое-то время можно заставить нейросеть думать, что владелец аккаунта в соцсети - реальный человек, всё равно позже система распознает бота, отмечает Андрей Чечулин, ведущий научный сотрудник. Точность такого распознавания - от 60 до 90 процентов (в зависимости от качества разработки ботов). В то же время вероятность ошибки составляет 5-10- процентов.

Помимо непосредственно выявления ботов, система может определять их качество и рассчитывать примерную стоимость атаки. Это даст возможность применять подобный метод при расследовании инцидентов, связанных с безопасностью.