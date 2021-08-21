В России создана нейросеть, способная выявлять в соцсетях вредоносных ботов

В России создана нейросеть, способная выявлять в соцсетях вредоносных ботовДаже если эти боты - замаскированные
По словам учёных, теперь можно будет легко выявлять ботов, которые созданы для написания ложных отзывов, поднятия рейтингов компании и т. п. Система позволяет выявлять в социальных сетях группы ботов.
Для обучения нейросети были созданы несколько групп в социальных сетях. Среди участников этих групп были боты, причём как обычные, так и более сложные - которые могли маскироваться под людей. Результаты работы новой системы показали, что она способна определять ботов обоих типов.
Несмотря на то что на какое-то время можно заставить нейросеть думать, что владелец аккаунта в соцсети - реальный человек, всё равно позже система распознает бота, отмечает Андрей Чечулин, ведущий научный сотрудник. Точность такого распознавания - от 60 до 90 процентов (в зависимости от качества разработки ботов). В то же время вероятность ошибки составляет 5-10- процентов.
Помимо непосредственно выявления ботов, система может определять их качество и рассчитывать примерную стоимость атаки. Это даст возможность применять подобный метод при расследовании инцидентов, связанных с безопасностью.