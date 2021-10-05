В России создана первая в мире программа, переводящая жесты глухих в голос или текст

На данный момент продолжает дорабатываться программа распознавания дактилем. Точность этого распознавания сейчас - 92 процента.

Для обучения нейросети распознаванию жестов в видеопотоке использовались 350 предложений, записанные на камеру. В результате ИИ теперь способен определять начало и конец жеста.

Помимо этого, по словам Михаила Грифа, сотрудники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ сейчас разрабатывают биологически подобные нейронные сети, работа которых аналогична поведению человека, воспринимающего зрительно язык жестов.

Главная цель команды российских учёных сейчас - разработать в внедрить компьютерную программу - переводчик в обе стороны, подходящую для глухих. Сначала это будет переводиться русский жестовый язык, а затем и другие жестовые языки в мире.