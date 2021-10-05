В России создана первая в мире программа, переводящая жесты глухих в голос или текст

В России создана первая в мире программа, переводящая жесты глухих в голос или текстОна способна распознавать русский жестовый язык
Над разработкой и тестированием программы сейчас трудятся учёные из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, сообщает "Научная Россия". По словам профессора кафедры автоматизированных систем управления Новосибирского государственного технического университета Михаил Гриф, сейчас алгоритм может определять 1006 жестов. Точность распознавания жестов на видео пока что составляет 85-90 процентов, но работа над его усовершенствованием ведётся.
На данный момент продолжает дорабатываться программа распознавания дактилем. Точность этого распознавания сейчас - 92 процента.
Для обучения нейросети распознаванию жестов в видеопотоке использовались 350 предложений, записанные на камеру. В результате ИИ теперь способен определять начало и конец жеста.
Помимо этого, по словам Михаила Грифа, сотрудники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ сейчас разрабатывают биологически подобные нейронные сети, работа которых аналогична поведению человека, воспринимающего зрительно язык жестов.
Главная цель команды российских учёных сейчас - разработать в внедрить компьютерную программу - переводчик в обе стороны, подходящую для глухих. Сначала это будет переводиться русский жестовый язык, а затем и другие жестовые языки в мире.