В России создана самоходная детская коляска

Полностью автономной коляска быть не может из-за требований безопасности, но способна облегчить прогулки родителям. По словам одного из разработчиков, установка призвана сгладить перепады в ландшафте и при заезде на пандусы. Она передаёт часть силовой нагрузки на электромеханические устройства, в результате чего родителям становится легче управлять коляской.

Система подходит под коляски практически любой модели. Управление осуществляется при помощи специального курка. При нажатии на него установка изменяет скорость вращения колес. Система заряжается от сети.

Создатели напоминают, что родитель должен всегда находиться рядом с коляской и менять скорость при необходимости. Разработчики уже ведут переговоры с одним из предприятий, согласных производить установки массово.

(На фото не самоходная коляска от российских разработчиков, а шутка BMW)